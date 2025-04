Λωρίδα Γάζας: Το Ισραήλ ισοπέδωσε ένα από τα τελευταία νοσοκομεία σε λειτουργία

Από την πλευρά του το Ισραήλ ισχυρίζεται πως στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς, κάτι που αρνείται η οργάνωση.

Το παιδί υπέκυψε «εξαιτίας της διακοπής της περίθαλψης» στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, γνωστό επίσης ως νοσοκομείο των Βαπτιστών, στην πόλη της Γάζας, ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επεκτείνει την επίθεσή του «στο μεγαλύτερο μέρος» του παλαιστινιακού θυλάκα.

«Το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το εργαστήριο, τα μηχανήματα ακτινογραφιών και το φαρμακείο καταστράφηκαν», σημείωσε ο Δρ. Τέντρος, σύμφωνα με τον οποίο το νοσοκομείο, 40 ασθενείς του οποίου σε κρίσιμη κατάσταση δεν κατέστη εφικτό να απομακρυνθούν εσπευσμένα, «δεν είναι σε θέση να υποδεχθεί νέους ασθενείς» άμεσα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως εκδόθηκε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης. Διαβεβαίωσε πως «δεν υπήρχε ιατρική δραστηριότητα» στο ακίνητο που έγινε στόχος, και ότι «το πλήγμα δεν προκάλεσε κανένα θύμα στις τάξεις των αμάχων».

«Βγήκαμε τρέχοντας», ανέφερε η Νάιλα Ιμάντ, κάνοντας λόγο για «τεράστια έκρηξη». «Τα παιδιά μου κι εγώ είμαστε στον δρόμο. Έχουμε εκτοπιστεί πάνω από είκοσι φορές, δεν ξέρουμε πλέον πού να πάμε», είπε η σαραντάρα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP, διακρίνονται τεράστια κομμάτια μπετόν και άμορφες μάζες μετάλλων σπαρμένα στο έδαφος στον χώρο του νοσοκομείου. Η έκρηξη άφησε πίσω γιγάντια τρύπα στο κτίριο, οι σιδερένιες πόρτες του οποίου ήταν διαλυμένες.

«Ήταν κόλαση», αφηγήθηκε ο Χάλεντ Νταλούλ, που απομακρύνθηκε εσπευσμένα μαζί με θείο του. «Δεν έχουμε πλέον να πάμε πουθενά, ούτε για θεραπεία ούτε για να κοιμηθούμε. Μας επιβλήθηκε συλλογική θανατική ποινή».

