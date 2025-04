Γάζα: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο ομήρου της Χαμάς

Σύμφωνα με το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων, πρόκειται για τον Ένταν Αλεξάντερ, στρατιώτη επίλεκτης μονάδας που βρισκόταν κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας τη στιγμή της επίθεσης της Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ημερομηνία καταγραφής του βίντεο.

Το βίντεο, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, διαρκεί λίγο περισσότερο από τρία λεπτά και δείχνει τον όμηρο καθισμένο μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Ένταν Αλεξάντερ επικρίνει, κουνώντας συχνά τα χέρια του, την ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την απελευθέρωσή του. Μιλώντας υπό πίεση, λέει ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι του για να γιορτάσει το Πάσχα.

Η οικογένεια δεν επέτρεψε στα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύσουν το βίντεο, παρά μόνο μία φωτογραφία του Ένταν Αλεξάντερ.

Regarding the video released by Hamas, the family of hostage Edan Alexander does not authorize the broadcasting or distribution of the video.

The family only authorizes the distribution of the attached photo only.

Statement from the Alexander family:

“As we begin the holiday… pic.twitter.com/keplhliors

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) April 12, 2025