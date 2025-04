Τους υποσχέθηκαν δουλειά στην Κύπρο και βρέθηκαν να υπηρετούν στον ρωσικό στρατό – Οικογένειες από το Μπανγκλαντές ψάχνουν τους αγαπημένους τους

Κατά την ίδια πηγή, ο θάνατος ενός 22χρονου από το Μπανγκλαντές πυροδότησε ανησυχία, με την πρεσβεία της χώρας στη Ρωσία να δέχεται δεκάδες κλήσεις από οικογένειες που αναζητούν τρόπους να φέρουν πίσω τα παιδιά τους.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι θα καταλήγαμε στο πεδίο της μάχης», δήλωσε στο AFP ο Μοχάμεντ Άκραμ Χοσαΐν. Όπως τόνισε, στον ίδιο και τον κουνιάδο του είχαν υποσχεθεί αρχικά δουλειά στην Κύπρο. Εν συνεχεία, τους είπαν ότι υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις εργασίας μόνο στη Ρωσία.

«Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα μας εγκατέλειπαν έτσι» πρόσθεσε ο 26χρονος, ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον στο Μπανγκλαντές. Υποστηρίζει ότι απέδρασε και ενημέρωσε τις αρχές του Μπανγκλαντές για το δίκτυο διακίνησης που τον οδήγησε στη Ρωσία.

Ο ίδιος περιέγραψε πως αρχικά, μαζί άλλους 10 άνδρες, πέταξαν για τη Σαουδική Αραβία. «Αφού μείναμε εκεί μερικές εβδομάδες, πετάξαμε στη Ρωσία» είπε, προσθέτοντας ότι του δόθηκε στη συνέχεια ένα συμβόλαιο στα ρωσικά που δεν μπορούσε να καταλάβει, αλλά υπέγραψε ούτως ή άλλως.

«Από την Αγία Πετρούπολη, μας πήγαν με το λεωφορείο σε έναν καταυλισμό όπου περάσαμε τη νύχτα» πρόσθεσε και συνέχισε: «Το επόμενο πρωί, έδωσαν στρατιωτικές στολές σε κάποιους από εμάς και μας πήραν για εκπαίδευση».

Πριν οδηγηθεί στη μάχη, ο ίδιος κατά δήλωσή του κατάφερε να το σκάσει με μια ομάδα ανδρών από τη Σενεγάλη και κατάφερε να πετάξει προς το σπίτι του. «Επέστρεψα αφού έχασα πολλές χιλιάδες δολάρια» σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο κουνιάδος του παραμένει στον ρωσικό στρατό. «Τηλεφωνεί τακτικά στο σπίτι, παρακαλώντας μας να τον φέρουμε πίσω στο Μπαγκλαντές» συνέχισε.

Σε μια άλλη περίπτωση που αναδεικνύει το AFP, ο 22χρονος Μοχάμεντ Γιασίν Σεΐχ έχασε τη ζωή του ενώ υπηρετούσε στον ρωσικό στρατό. Σύμφωνα με την οικογένειά του, στον 22χρονο υποσχέθηκαν μια θέση εργασίας ηλεκτρολόγου σε κινεζική εταιρεία στη Ρωσία. Ωστόσο, κατέληξε στον ρωσικό στρατό. «Ξοδέψαμε πολλά για να τον στείλουμε και τώρα περιμένουμε τη σορό του» ανέφερε ένας θείος του στο AFP.

Νεοσύλλεκτοι από διάφορα κράτη της Ασίας – ανάμεσά τους η Ινδία, το Νεπάλ και η Σρι Λάνκα – φέρονται να έχουν ενταχθεί στις ρωσικές δυνάμεις, έχοντας παρασυρθεί από υποσχέσεις για δουλειά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα, ο αξιωματικός της αστυνομίας Μουσταφιζούρ Ραχμάν ανέφερε ότι μια γυναίκα συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων, ενώ ερευνώνται άλλες έξι υποθέσεις. «Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τη σύλληψη και άλλων ατόμων» επεσήμανε.

