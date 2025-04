Στις ΗΠΑ η Μέτσολα – Συνάντηση με μέλη του Κογκρέσου

Και οι δύο πλευρές τόνισαν την προθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων, ιδίως σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η άμυνα, η στήριξη της Ουκρανίας και το εμπόριο.

Όσον αφορά την άμυνα, η κ. Μέτσολα τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση έδειξε ότι η ΕΕ πρέπει και θα συνεχίσει αυτή την πορεία, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις δεσμεύσεις της για την άμυνα και την ασφάλεια.

Όσον αφορά το εμπόριο, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την τρέχουσα 90ήμερη διακοπή των δασμών και υπογράμμισαν ότι η περίοδος αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση μιας καλύτερης πορείας προς τα εμπρός.

Good constructive meeting with members of the United States Congress at @Europarl_EN.

Constant dialogue & a solid relationship will continue to drive our partnership forward.

Determined to work for trade wins, not trade wars.

By finding solutions together, we can both win pic.twitter.com/B8F0PslLmH

— Roberta Metsola (@EP_President) April 11, 2025