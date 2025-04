Γιατί Κινέζοι στρατιώτες πολεμούν στο μέτωπο της Ουκρανίας (και στις δύο πλευρές);

Η Κίνα πλέον στηρίζει στρατιωτικά τη Ρωσία, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, και «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πρέπει να δώσουν προσοχή». Την επόμενη μέρα δημοσίευσε δεύτερο βίντεο και με τους δύο άνδρες, οι οποίοι έδωσαν τα ονόματά τους ως Ζανγκ Ρενμπό και Ουάνγκ Γκουανγκτζουν, καθώς και εικόνες από τα κινεζικά τους διαβατήρια. Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία γνωρίζει πάνω από 150 Κινέζους υπηκόους που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε ότι δεν υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών της «σε στρατιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε πλευράς». Η κινεζική ηγεσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ουδετερότητα και προσέχει να μην εμπλακεί άμεσα στρατιωτικά.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

