Μανχάταν: Συνετρίβη ελικόπτερο στον ποταμό Χάντσον (βίντεο)

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε μια αναφορά για ένα ελικόπτερο στο νερό κοντά στις 3:17 μ.μ.

Σύμφωνα με το ABC, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άνθρωποι: ο πιλότος, δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το δίκτυο ABC News και το Associated Press μεταδίδουν πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα γύρω από το Μανχάταν για περίπου 15 λεπτά πριν από τη συντριβή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το αεροσκάφος ως επί το πλείστον βυθισμένο, ανάποδα στο νερό. Η πυροσβεστική δήλωσε ότι είχε μονάδες στο σημείο που εκτελούσαν επιχειρήσεις διάσωσης. Σε βίντεο φαίνονται πολλά σωστικά σκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροσκάφος.

