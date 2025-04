Λευκός Οίκος: Μέρος της «τέχνης της διαπραγμάτευσης» του Τραμπ η στρατηγική των δασμών

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει εξαρχής εκτεταμένους δασμούς, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για μια διαπραγματευτική τακτική, καθώς οι αγορές αντιδρούν τώρα σε μια παύση 90 ημερών.

«Πολλοί από εσάς στα μέσα ενημέρωσης έχασαν σαφώς την τέχνη της διαπραγμάτευσης. Προφανώς δεν καταφέρατε να δείτε τι κάνει εδώ ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε έξω από τον Λευκό Οίκο μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η «τέχνη της διαπραγμάτευσης» αναφέρεται στο βιβλίο του Τραμπ, «Trump: The Art of the Deal», σχετικά με την καριέρα του στις επιχειρήσεις.

Η Λέβιτ επέκρινε επίσης τις ανησυχίες ότι οι δασμοί στους συμμάχους θα ωθήσουν τις χώρες πιο κοντά στην Κίνα.

«Στην πραγματικότητα, έχουμε δει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όλος ο κόσμος καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι την Κίνα, επειδή χρειάζονται τις αγορές μας, χρειάζονται τους καταναλωτές μας και χρειάζονται αυτόν τον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο για να τους μιλήσει», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι περισσότερες από 75 χώρες κάλεσαν τις ΗΠΑ για να διαπραγματευτούν.

Πηγή: CNN