ΕΕ: Η Ουγγαρία καταψήφισε τους ευρωπαϊκούς δασμούς κατά των ΗΠΑ

Ο Βίκτορ Όρμπαν, θεωρούμενος εδώ και καιρό ως ο πλησιέστερος Ευρωπαίος ηγέτης στον Τραμπ, ειναι επίσης αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις όσον αφορά στους δασμούς.

Με ανάρtησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, της χωρας Peter Szijjarto, δήλωσε: «Τέτοια μέτρα θα προκαλούσαν περαιτέρω ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία και τους πολίτες αυξάνοντας τις τιμές. Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι οι διαπραγματεύσεις και όχι τα αντίποινα».

Today Hungary is voting against the @EU_Commission’s proposal to impose counter-tariffs on the US. Escalation is not the answer. Such measures would cause further damage to European economy and citizens by raising prices. The only way forward is negotiations, not retaliation.

— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 9, 2025