Ο εμφύλιος των «αγοριών»: Καυγάς Μασκ – Ναβάρο με «γαλλικά» για «ανόητους» και «συναρμολογητές αυτοκινήτων»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ επί εμπορικών θεμάτων, Πίτερ Ναβάρο, περιέγραψε απαξιωτικά τον Έλον Μασκ ως «συναρμολογητή αυτοκινήτων», λέγοντας ότι τα οχήματά του Tesla – ενώ κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ – αποτελούνταν από εξαρτήματα που προέρχονται από όλο τον κόσμο.

Και πρόσθεσε ότι θα ήθελε αυτά τα εξαρτήματα να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Ο Μασκ δεν έχασε ευκαιρία να απαντήσει στον Ναβάρο μέσω X.

«Ο Ναβάρο είναι πραγματικά ανόητος. Αυτό που λέει είναι αποδεδειγμένα ψευδές. Η Tesla έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής. Ο Ναβάρο είναι πιο χαζός από ένα σακί γεμάτο τούβλα».

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

Ο Λευκός Οίκος έλαβε πάντως ίσες αποστάσεις.

Αρχικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, εμφανίστηκε αδιάφορη απέναντι στις δημόσιες επιθέσεις του Μασκ. «Ό,τι να ’ναι», απάντησε σε δημοσιογράφο και συμπλήρωσε ότι «είμαστε η πιο διαφανής κυβέρνηση στην ιστορία -εκφράζουμε ανοιχτά τις διαφωνίες μας».

Ο Λευκός Οίκος πήρε αποστάσεις από το όλο ζήτημα και την Τρίτη με την Λέβιτ να λέει ότι ο Μασκ και ο Ναβάρο «είναι προφανώς άτομα που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το εμπόριο και τους δασμούς». Όπως σχολίασε «τα αγόρια θα είναι αγόρια και θα αφήσουμε να συνεχιστεί η δημόσια κόντρα τους».

“Boys will be boys and we will let the sparring continue,” says White House Press Secretary Karoline Leavitt on the Musk-Navarro feud, noting the two have “different views.”

