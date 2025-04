Μυστήριο με τους Κινέζους «μισθοφόρους» που φέρεται να πολεμούν για τη Μόσχα

Η εκπρόσωπός του, Tammy Bruce, δήλωσε την Τρίτη ότι οι πληροφορίες είναι ανησυχητικές.

Η Μπρους πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι ένας «μέγας συνεργός» στον πόλεμο της Ρωσίας, κάνοντας λόγο για προμήθειες διπλής χρήσης υλικών.

Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι ισχυριζόμενος ότι ουκρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν με έξι κινέζους στρατιώτες σε μάχη στην ανατολική Ουκρανία και αιχμαλώτισαν δύο εξ αυτών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στους Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητήσουν επίσημη εξήγηση από την Κίνα και ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.

We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025