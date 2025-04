Λε Πεν: Ο αγώνας μας θα είναι ειρηνικός, όπως του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η Γαλλίδα πολιτικός αναφέρθηκε, όπως αναμενόταν, στην πρόσφατη καταδίκη της από μέρους της δικαιοσύνης της χώρας της, η οποία προβλέπει στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων.

@MLP_officiel: “La decisione assunta contro di me non è solo un attacco nei miei confronti, ma del popolo francese. I francesi non potranno votare per un candidato che vogliono vedere alla guida del nostro Paese”.#CongressoLega2025#CoraggiodellaLibertà pic.twitter.com/X2J1hvw0sU

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 6, 2025