Ουκρανία: Σε εξέλιξη «πυραυλική επίθεση» της Ρωσίας στο Κίεβο – Μαχητικά απογείωσε η Πολωνία

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Αντιαεροπορικές άμυνες επιχειρούν. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. μέσω Telegram. Κατόπιν, πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν και μετέβησαν σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κιέβου.

Ξέσπασαν πυρκαγιές και τουλάχιστον δυο άνθρωποι «τραυματίστηκαν» στη συνοικία Νταρνίτσκι (νοτιοανατολικά), ανέφερε ο κ. Κλίτσκο.

‼️ #Ukrainian channels post the aftermath of the strikes on Kiev. pic.twitter.com/pzYu2xxIDB

— Maimunka News (@MaimunkaNews) April 6, 2025