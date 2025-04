Ουκρανία: Απογοητευμένος ο Ζελένσκι από την αντίδραση της αμερικανικής πρεσβείας για την επίθεση με πυραύλους

Ο Ζελένσκι, ο οποίος ήταν επιφυλακτικός να επικρίνει ανοιχτά την Ουάσιγκτον μετά από μια ανήσυχη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι αρκετές πρεσβείες στο Κίεβο είχαν καταδικάσει την επίθεση της Παρασκευής και ξεχώρισαν τη Ρωσία για την πραγματοποίησή της.

Σημείωσε ότι το μήνυμα από την πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσία για την καταδίκη της επίθεσης.

«Δυστυχώς, η απάντηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι εκπληκτικά απογοητευτική – μια τόσο ισχυρή χώρα, ένας τόσο ισχυρός λαός και όμως μια τόσο αδύναμη αντίδραση», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά.

«Φοβούνται να πουν ακόμη και τη λέξη «Ρώσος» όταν μιλούν για τον πύραυλο που σκότωσε παιδιά».

Αργότερα, στη νυχτερινή του ομιλία σε βίντεο, ο Ζελένσκι επαίνεσε όσους «μιλούν την αλήθεια καθαρά και άμεσα» για την επίθεση.

«Το να μένει κανείς σιωπηλός για το γεγονός ότι η Ρωσία σκοτώνει παιδιά με βαλλιστικούς πυραύλους είναι λάθος και επικίνδυνο», είπε. «Ενθαρρύνει μόνο τους εγκληματίες στη Μόσχα να συνεχίσουν τον πόλεμο και να αγνοήσουν τη διπλωματία. Η αδυναμία δεν τερμάτισε ποτέ έναν πόλεμο».

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Μπριτζετ Μπρινκ, γράφοντας στο X σχετικά με το χτύπημα, είπε: «Τρομοκρατημένη που απόψε ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κοντά σε μια παιδική χαρά και ένα εστιατόριο στο Κρίβι Ριχ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 16 σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά. Γι’ αυτό πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Horrified that tonight a ballistic missile struck near a playground and restaurant in Kryvyi Rih. More than 50 people injured and 16 killed, including 6 children. This is why the war must end. pic.twitter.com/DOQlyw8C7u

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 4, 2025