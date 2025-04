Μπρα ντε φερ Τραμπ Πάουελ: Προειδοποιήσεις FED για τους δασμούς απέναντι στην Προεδρική «ευφορία»

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι απολίτικος οργανισμός» η απάντηση του Τζερόμ Πάουελ που δεν φιλοτέχνησε ένα μάλλον απαισιόδοξο σκηνικό για τις επιπτώσεις των δασμών σε ανάπτυξη και απασχόληση, κρίνοντας, επιπλέον ότι είναι ακόμη νωρίς για την FED να αποφασίσει ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει όσον αφορά στην επιτοκιακή της πολιτική.

Στο μπρα ντε φερ «παρενέβη» με επίσημη ανακοίνωσή του και ο Λευκός Οίκος επιμένοντας ότι οι «Αμερικανοί πολίτες βλέπουν ήδη αποτελέσματα, παρά την πτώση στις παγκόσμιες αγορές». Την ίδια στιγμή στη Wall Street επικρατούσε πανικός.

Οι επισημάνσεις Τζερόμ Πάουελ έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο «Society for Advancing Business Editing and Writing», στο Αρλιγκτον της Βιρτζίνια.

Και είναι αλήθεια ότι ο Πάουελ υιοθέτησε σήμερα έναν πιο επιθετικό τόνο. Μιλώντας για πρώτη φορά από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε τους σαρωτικούς δασμούς, είπε ότι «οι αυξήσεις των δασμών θα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες».

Πιο αναλυτικά όσα είπε ο επικεφαλής της FED:

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Πάοελ να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων (κρίνοντας ότι αυτή είναι η «τέλεια στιγμή») αιτιολογώντας το αίτημά του με τα πεπραγμένα της δίμηνης διακυβέρνησής του, όπως τουλάχιστον τα «διαβάζει» ο ίδιος.

Ετσι, στην νέα του ανάρτηση στο Truth Social, γραμμένη με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες αυτή τη φορά, αναφέρει:

«Αυτή θα ήταν η ΤΕΛΕΙΑ στιγμή για τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ να κόψει τα Επιτόκια. Είναι πάντα «αργός» αλλά μπορεί τώρα να αλλάξει την εικόνα του και γρήγορα.

Οι τιμές στην ενέργεια έχουν μειωθεί, τα επιτόκια είναι κάτω, ο πληθωρισμός είναι κάτω, ακόμη οι τιμές στα Αυγά είναι κάτω και οι Δουλειές (απασχόληση) είναι πάνω και όλα αυτά σε δύο μήνες.

Μια ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ Για την Αμερική. ΡΙΞΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΖΕΡΟΜ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΠΟΛIΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ».

“While uncertainty remains elevated, it is now becoming clear that the tariff increases will be significantly larger than expected,” Fed Chair Jerome Powell says while speaking at the Society for Advancing Business Editing and Writing conference https://t.co/kCsLAlhpgJ pic.twitter.com/3YPpWsZoEX

— Bloomberg TV (@BloombergTV) April 4, 2025