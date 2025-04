Άμστερνταμ: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά σε κεντρική πλατεία, μετά από έκρηξη

Ο οδηγός, ένας 50χρονος Ολλανδός, φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος τη φωτιά και πιθανόν το έκανε σκόπιμα, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν εκτός από τον άνδρα που συνελήφθη.

Η αστυνομία δήλωσε πως πλάνα από κάμερα δείχνουν πως η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε ενώ πλήθος κόσμου βρισκόταν στην πολυσύχναστη πλατεία.

