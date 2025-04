Οι ένοπλες συγκρούσεις έστειλαν σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο» τους αγνοούμενους

«Η ΔΕΕΣ καταγράφει αριθμούς αγνοουμένων χωρίς προηγούμενο», συνόψισε ο Φερνάντο Φορνάρις, σύμβουλος της Επιτροπής για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αφιερωμένης στις λεγόμενες εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Περίπου 56.559 νέοι αγνοούμενοι καταγράφηκαν το 2024, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων που παρακολουθεί επί του παρόντος η ΔΕΕΣ σε σχεδόν 255.000, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Αυτές οι 56.559 νέες υποθέσεις είναι «η μεγαλύτερη αύξηση» που καταγράφτηκε «εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια», στηλίτευσε από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

Είναι το αποτέλεσμα «αριθμού ένοπλων συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας δίχως προηγούμενο» και της «περιφρόνησης για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», σχολίασε.

When someone goes missing, the pain never fades. It deepens. Today @UN General Assembly I addressed Member States on the devastating impact of ppl going missing in conflict. We must do more for truth & justice, in solidarity with victims. pic.twitter.com/GuA1C0fxrK

— Volker Türk (@volker_turk) April 2, 2025