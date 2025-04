ΗΠΑ: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Βοστώνης – Τουλάχιστον δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Το φορτηγό, ένα κίτρινο ενοικιαζόμενο φορτηγό Penske, χτύπησε πολλούς στύλους και γύρισε στο πλάι πριν σφηνωθεί ανάμεσα σε έναν στύλο και ένα κτίριο, ανέφεραν οι αρχές.

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI

— Boston Fire Dept. (@BostonFire) April 1, 2025