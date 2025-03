«Η υπομονή του Τραμπ με τον Πούτιν εξαντλείται» λέει μετά τη συνάντηση στο Mαρ α Λάγκο ο Φινλανδός Πρόεδρος

Η δήλωση ανήκει στον Αλεξάντερ Στουμπ τον Φινλανδό Πρόεδρο που το περασμένο Σάββατο είχε συνάντηση με τον Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο (παίζοντας και γκολφ μαζί του).

Οι διαπιστώσεις του συμπίπτουν με σχετικές αναφορές του Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC Νews.

Ο Στουμπ είπε μεν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «το μόνο άτομο που μπορεί να μεσολαβήσει για ειρήνη και κατάπαυση του πυρός, γιατί είναι ο μόνος που φοβάται ο Πούτιν» – αλλά τον κουράζουν οι τακτικές του Ρώσου ηγέτη.

I met with @RealDonaldTrump at Mar-a-Lago, Florida on Saturday, March 29.

During the visit, we discussed relations between Finland and US and current foreign policy issues including Ukraine. pic.twitter.com/Y1DC87yPo7

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2025