«Je suis Marine!» και «πόλεμος!»: Οι αντιδράσεις Όρμπαν, Σαλβίνι και Βίλντερς στην καταδίκη Λε Πεν

Με μία φράση η αντίδραση του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Για κήρυξη πολέμου έκανε λόγο από την πλευρά του ο Ματέο Σαλβίνι.

«Όποιος φοβάται την κρίση των ψηφοφόρων, συχνά βρίσκει παρηγοριά στην κρίση των δικαστηρίων. Στο Παρίσι καταδίκασαν τη Μαρίν Λε Πεν και θέλουν να την αποκλείσουν από την πολιτική ζωή. Ένα κακό έργο που βλέπουμε και σε άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία. Αυτή η επίθεση κατά της @MLP_officiel είναι μια κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες, σε μια στιγμή που οι πολεμικές τάσεις της φον ντερ Λάιεν και του Μακρόν είναι τρομακτικές.

Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν σταματάμε: προχώρα δυνατά, φίλη μου!», έγραψε στο Χ.

Σοκαρισμένος δηλώνει ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερντ Βίλντερς που έκανε λόγο για σκληρή «απόφαση», εκφράζοντας την ελπίδα του η Λεπέν να κερδίσει την έφεση και να γίνει πρόεδρος.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 31, 2025