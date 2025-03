Συνετρίβη λίγο μετά την εκτόξευση ο πρώτος δορυφορικός εμπορικός πύραυλος της Ευρώπης (video)

Ο πύραυλος εξερράγη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από ένα νορβηγικό λιμάνι,

Ο μη επανδρωμένος πύραυλος Spectrum ήταν η πρώτη προσπάθεια τροχιακής πτήσης με βάση την Ευρώπη, καθώς πολλά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας και της Βρετανίας, έχουν δηλώσει ότι επιζητούν μερίδιο στην αυξανόμενη αγορά εμπορικών διαστημικών αποστολών.

During its maiden launch from the Andøya Spaceport in Norway, @isaraerospace‘s Spectrum rocket lost control during the pitch-over maneuver and fell back. pic.twitter.com/lGjzcjQP5Z

— SolidBoosters (@SolidBoosters) March 30, 2025