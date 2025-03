Λεξ Φρίντμαν: Κάποτε άγνωστος, σήμερα ετοιμάζεται να συναντήσει τον Πούτιν- Είναι ο πιο επικίνδυνος podcaster στον κόσμο;

Από τότε που ίδρυσε το κανάλι του πριν από έξι χρόνια, έχει πάρει συνεντεύξεις από πλήθος ακαδημαϊκών και πολιτικών. Από το κανάλι του έχουν περάσει προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζεφ Μπέζος και ο Ναρέντρα Μόντι. Τον Ιανουάριο, μίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα μιλήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο.

Αν όντως μιλήσει με τον Πούτιν, αυτό θα είναι μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, σχολιάζει σε άρθρο της η Telegraph εξηγώντας πως το γεγονός ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να κάτσει δίπλα σε έναν «ερασιτέχνη» τροφοδοτεί την ανησυχία ότι ο χώρος των podcast έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος συνεντεύξεων «ασφαλών» για τους πολιτικούς.

Στο βρετανικό δημοσίευμα πάντως ο Φρίντμαν περιγράφεται ως μια ελκυστική προσωπικότητα που είναι ικανός ανοίξει ενδιαφέρουσες συνομιλίες, που μπορούν να διαρκέσουν έως και τρεις ώρες. Αυτό φαίνεται να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο Φρίντμαν αφιερώνει πολύ χρόνο στην έρευνα προτού φιλοξενήσει κάποιον στην εκπομπή του. Γι’ αυτό και όσοι τον θαυμάζουν κάνουν λόγο για ένα ανοιχτόμυαλο ακροατή. Όσοι όμως τον επικρίνουν υποστηρίζουν ότι έχει καταφέρει να πάρει συνεντεύξεις από τόσους πολλούς ηγέτες επειδή γνωρίζουν ότι σπάνια διακόπτει και ότι είναι αφελής. Και για αυτό όμως θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνος, όπως σχολιάζει η Telegraph.

Ο Φρίντμαν, Ρώσος εβραίος, γεννήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση το 1983. Ο πατέρας του ήταν διάσημος φυσικός. Όταν ήταν περίπου 11 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στην περιοχή του Σικάγο. Απέκτησε πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Drexel και ξεκίνησε καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο που οδήγησε στη συνεργασία του με την Google και το MIT.

Από το MIT, άρχισε να χτίζει την δημόσια εικόνα του ως διανοούμενος. Ξεκίνησε ανεβάζοντας διαλέξεις στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube. Το 2019 δημοσίευσε μια μελέτη, που δεν έχει αξιολογηθεί, σχετικά με τον αυτόματο πιλότο της Tesla, η οποία ισχυριζόταν ότι τα ανθρώπινα όντα δεν αποσπώνται όταν μπαίνουν σε ημιαυτόματα συστήματα. Το συμπέρασμα της μελέτης, αν και αμφισβητείται ευρέως από άλλες έρευνες, κέντρισε το ενδιαφέρον του ιδρυτή της Tesla Έλον Μασκ, ο οποίος παραχώρησε στην πορεία συνέντευξη στον Φρίντμαν.

Αυτή η μελέτη εξαφανίστηκε τελικά από τον ιστότοπο του MIT. Ωστόσο, ο Φρίντμαν, που είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστός, μετακόμισε στο Ώστιν του Τέξας και έγινε ένα είδος δημόσιου εξομολογητή για τις ελίτ προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου, που προφανώς απολάμβαναν να μιλούν σε κάποιον που καταλαβαίνει τι λένε.

Πώς όμως ένας άνθρωπος αυτού του προφίλ- που επίσης δηλώνει λάτρης των πολεμικών τεχνών, της δίαιτας κέτο και του Ντοστογιέφσκι- βρέθηκε στη σφαίρα του Τραμπ; Ο Φρίντμαν διατηρεί φιλικές σχέσεις με την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

I’m lucky to have gotten the chance to attend game 3 of Heat vs Celtics in Miami last night, and to hang out & have great conversations with @IvankaTrump & @jaredkushner. This was my first time at a live basketball game. Energy was wild! Thank you for this amazing experience pic.twitter.com/n0YznttkOQ

— Lex Fridman (@lexfridman) May 22, 2023