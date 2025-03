Αίγυπτος: Βίντεο από το ναυάγιο του τουριστικού υποβρυχίου

Στο ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Διασώθηκαν 39.

Οι 45 τουρίστες ήταν από τη Ρωσία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ινδία και το πενταμελές πλήρωμα από την Αίγυπτο.

Η εταιρεία Sindbad ακύρωσε τα επόμενα ταξίδια και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το ναυάγιο.

‘Quiet, quiet, quiet!”: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025