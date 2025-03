Ταϊλάνδη: Γέννηση μέσα στο χάος του σεισμού

Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη σε φορείο καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου έσπευσε να τη βοηθήσει για να γεννήσει.

Ασθενείς και νοσηλευόμενοι από δύο νοσοκομεία (King Chulalongkorn Memorial και BNH) συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκο, μερικοί από τους οποίους σε φορεία και αναπηρικά καροτσάκια.

A child was born, and surgery was performed in the open air following the evacuation of hospital buildings at Police General Hospital in Bangkok.#Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว #Earthquakes #Tremors pic.twitter.com/6x2q2C8aze

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 28, 2025