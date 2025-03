Μιανμάρ: Η στιγμή της κατάρρευσης μίας παγόδας

Ενα από αυτά δείχνει τμήμα μιας παγόδας να καταρρέει, νοτιοανατολικά της Μάνταλεϊ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας που βρίσκεται κοντά στο σημείο του επικέντρου.

⚡️Aftermath Of The Mahamuni Pagoda In Mandalay Following The M7.7 Earthquake#Bangkok #Myanmar https://t.co/K2fZWUw94a pic.twitter.com/FGfOjGDjpA

— RT_India (@RT_India_news) March 28, 2025