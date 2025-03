Φονικός σεισμός στη Μιανμάρ: Γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε ποταμό (βίντεο)

Ωστόσο, στο παρακάτω βίντεο, φαίνεται μια γέφυρα – ή αυτό που έχει απομείνει από αυτήν – μετά την κατάρρευσή της μέσα στον ποταμό.

Part of the iconic Ava Bridge over the Irrawaddy River in #Mandalay, #Myanmar, has collapsed following the #earthquake. #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/mPoVDeFZH3

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) March 28, 2025