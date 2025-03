Σεισμός 7,7 ρίχτερ στη Μιανμάρ: Συγκλονίζουν οι εικόνες από το νοσοκομείο της πρωτεύουσας – «Περιοχή μαζικών θυμάτων»

Αναφορές για τουλάχιστον 4 νεκρούς από αυτόπτη μάρτυρα σε τζαμί, τμήματα του οποίου κατέρρευσαν λίγο πριν από την προσευχή της Παρασκευής. Στην Ταϊλάνδη δεκάδες έχουν παγιδευτεί σε ουρανοξύστη, που κατέρρευσε.

A major #hospital in the #Myanmar capital #Naypyidaw is a “mass casualty area” after the country was rocked by a huge #earthquake, an official at the facility told AFP. pic.twitter.com/60F8WombDV

— Mizzima News (@MizzimaNews) March 28, 2025