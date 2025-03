Ισχυρότατος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χλμ. ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 17,2 χιλιόμετρα από την Μάνταλεϊ, πόλη με πληθυσμό περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο προσδιόρισε επίσης το μέγεθος του σεισμού στα 7,7 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με το EMSC ακολούθησε και δεύτερη σεισμική δόνηση 6,4 Ρίχτερ.

#Earthquake 11 mi W of #Mandalay ( #Myanmar ) 29 min ago (local time 12:50:55). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience: https://t.co/QMSpuj6Z2H https://t.co/KkXFTLQFsj pic.twitter.com/ESshwFUuEb

Kτίρια εκκενώνονται μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Το χτύπημα του Εγκέλαδου σκόρπισε τον τρόμο και στην Ταϊλάνδη, καθώς όπως μεταδίδει το Reuters, εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους πανικόβλητοι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ζημιές, αν και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν κτίρια που κατέρρευσαν και συντρίμμια στους δρόμους. Αξιωματικός της Πυροσβεστικής της Μιανμάρ δήλωσε στο Reuters πως κλιμάκια βρίσκονται επί τόπου.

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου» δήλωσε η Νουανγκάι, κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

A powerful earthquake rocked central Myanmar on Friday, buckling roads in the capital Naypyidaw, damaging buildings and forcing people to flee into the streets in neighbouring Thailandhttps://t.co/cte2o2ehjC pic.twitter.com/dJCl6QTY3G

— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2025