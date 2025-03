Ολλανδία: Τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Άμστερνταμ

Ο δράστης συνελήφθη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Επί του παρόντος, δεν έχει γνωστό αν συνελήφθη ο δράστης, ούτε και το κίνητρο της επίθεσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την τοπική αστυνομία, η οποία σχημάτισε περίμετρο ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα, αλλά και ένα ελικόπτερο, όπως προκύπτει από βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

AMSTERDAM STABBING INCIDENT: Multiple people have been injured in a stabbing attack at Sint Nicolaasstraat in central Amsterdam, with a large portion of Dam Square cordoned off by authorities. The incident occurred around 15:20 local time. The motive of the perpetrator and a… pic.twitter.com/UHn4zr9xzB

