Βίντεο: Η στιγμή που κουκουλοφόροι αστυνομικοί συλλαμβάνουν την Τουρκάλα φοιτήτρια του Tufts

Η Ρουμέϊσα Οζτουρκ συνελήφθη από αμερικανούς αστυνομικούς της υπηρεσίας εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland) την ώρα που κατευθυνόταν προς ένα διαθρησκευτικό κέντρο.

Αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα, κάποιοι εξ αυτών φορώντας μάσκες, κατευθύνθηκαν προς το μέρος της. Εκείνη φαίνεται να φωνάζει καθώς ένας αστυνομικός την εμποδίζει να προχωρήσει, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί της έχουν περάσει χειροπέδες.

Rumeysa Ozturk, a PhD student at Tufts University, was detained March 25 by Department of Homeland Security agents in masks and plainclothes.

“We should all be horrified at the way DHS spirited away Rumeysa in broad daylight,” Mahsa Khanbabai, Ozturk’s lawyer, wrote.… pic.twitter.com/3FBLsmJtH0

— The Washington Post (@washingtonpost) March 27, 2025