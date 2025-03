Αίγυπτος: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το ναυάγιο τουριστικού υποβρυχίου

Εκφράζονται φόβοι ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα έχουν τραυματιστεί, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά.

#UPDATE Six people died on Thursday when a tourist submarine sank off Egypt’s Red Sea coast, state media reported, with Russia’s consulate saying 45 Russian citizens were aboard ➡️ https://t.co/BAlmHd2xk0 pic.twitter.com/bdt4KjWNYx

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2025