«Μπορεί να σας προσθέσει σε μυστική συνομιλία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ»: Πώς σχολίασε ο ιδρυτής του Signal τη διαρροή της επίθεσης στους Χούθι

Η αποκάλυψη της γκάφας έχει εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και αρκετών Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράστηκαν από χρήστες των social media, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα Signal, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνομιλία πρέπει να βελτιώσει την ασφάλειά της.

Αντιδρώντας η Signal έκανε λόγο για παραπληροφόρηση όσον αφορά την είδηση ότι επίκεινται απομακρύνσεις από την πλατφόρμα. Σχολίασε επίσης δημοσίευμα της Τρίτης από το NPR στο οποίο αναφέρεται σε ένα email του Πενταγώνου που εστάλη στις 18 Μαρτίου και το οποίο προειδοποιούσε τους εργαζόμενους για πιθανή ευπάθεια του Signal.

«Το σημείωμα χρησιμοποιούσε τον όρο “ευπάθεια” σε σχέση με το Signal — αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη βασική τεχνολογία του Signal. (Το σημείωμα) Προειδοποιούσε ενάντια σε απάτες phishing scams που στόχευαν χρήστες του Signal», έγραψε η πλατφόρμα στο X. «Το “phishing ” δεν είναι νέο και δεν είναι ελάττωμα στην κρυπτογράφηση μας ή σε κάποια από τις υποκείμενες τεχνολογίες του Signal. Οι επιθέσεις “phishing” είναι μια συνεχής απειλή για τις δημοφιλείς εφαρμογές και ιστότοπους», συνέχισε η εταιρεία.

Πάντως ο ιδρυτής της πλατφόρμας Signal δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος. Σε ανάρτησή του στο X το απόγευμα της Δευτέρας, ο Moxie Marlinspike, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάθιου Ρόζενφελντ όχι μόνο αστειεύτηκε με τη διαρροή στο Signal αλλά χρησιμοποίησε το σκάνδαλο για να προωθήσει την πλατφόρμα.

There are so many great reasons to be on Signal.

Now including the opportunity for the vice president of the United States of America to randomly add you to a group chat for coordination of sensitive military operations.

Don’t sleep on this opportunity…

— Moxie Marlinspike (@moxie) March 24, 2025