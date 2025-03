«Μr Bigballs»: Το «παιδί – θαύμα» του Μασκ και οι υπόγειες διασυνδέσεις του με τα κακά παιδιά του σκοτεινού διαδικτύου

Οπως αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters, επικαλούμενο ψηφιακά αρχεία που περιήλθαν στην κατοχή του, πρόκειται για τον Έντουαρντ Κόρισταϊν, ένα από τα πιο προβεβλημένα μέλη της ομάδας του DOGE, στην οποία έχει χορηγηθεί ευρεία πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων προκειμένου να ελέγξει (και να μειώσει) τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Κόρισταϊν είναι 19 ετών και στον κυβερνοχώρο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «big balls», γεγονός που τον κατέστησε και αντικείμενο σάτιρας (βλέπε βίντεο κατωτέρω).

Ο Μασκ έχει δημοσίως αποθεώσει τον έφηβο στο Χ γράφοντας ότι «ο Big Balls είναι φοβερός».

Ξεκινώντας περίπου το 2022, όντας ακόμη μαθητής γυμνασίου, ο Κόρισταϊν έστησε μια εταιρεία (DiamondCDN) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

Μεταξύ των χρηστών που έκανε χρήση των υπηρεσιών του Κόρισταϊν ήταν ένας ιστότοπος όπου κουμάντο έκανε μια ομάδα «κυβερνοεγκληματιών» με το όνομα «EGodly».

Με βάση τις πληροφορίες του Reuters, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η EGodly, με ανάρτηση στο Telegram, ευχαριστούσε την εταιρεία του Κόρισταϊν για τη βοήθειά της

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους αξιότιμους συνεργάτες μας DiamondCDN που μας παρείχαν γενναιόδωρα τα καταπληκτικά συστήματα προστασίας DDoS και προσωρινής αποθήκευσης, τα οποία μας επιτρέπουν να φιλοξενούμε και να προστατεύουμε με ασφάλεια τον ιστότοπό μας», ανέφερε το μήνυμα.

Επιπλέον, ψηφιακά αρχεία που εξετάστηκαν από το Reuters έδειξαν ότι ο ιστότοπος EGodly, ήταν συνδεδεμένος με διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου που συνδέονταν με το DiamondCDN ή άλλους λογαριασμούς που ανήκαν στον Kόρισταϊν.

Why isn’t media all over Edward Coristine, aka “Big Balls”? This 19-year-old D–E employee who never faced a background check, yet has total access to our private data, personal minutiae that 3rd parties have no right to? Why is Coristine being protected in ways *we* are not? pic.twitter.com/MdHU9HCJQ2

— Hal Corley (@Halcyon270) March 8, 2025