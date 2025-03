Αυστραλία: Με νεκρό σολομό στη Βουλή σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Το νομοσχέδιο αφορά αφενός μεν την προστασία των θέσεων εργασίας στην εκτροφή σολομού, αλλά αφετέρου περιορίζει και τη δυνατότητα παρέμβασης του κοινού σε αποφάσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου.

La senatrice dei Verdi Sarah #HansonYoung ha brandito un pesce morto al Senato mentre infuria il dibattito sulle modifiche del governo alle leggi federali sull’ambiente, per consentire l’allevamento di salmoni nel porto di Macquarie in #Tasmania . pic.twitter.com/j1YjwVBNxf

Περιβαλλοντικές ομάδες αμφισβητούν τις πρακτικές εκτροφής του συγκεκριμένου ψαριού στην Τασμανία, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ρυπαίνουν τις υδάτινες οδούς, θέτοντας σε κίνδυνο το Σαλάχι της Δυτικής Τασμανίας που απειλείται με εξαφάνιση.

Greens senator Sarah Hanson-Young brought out a dead fish in the Senate today, protesting environmental laws and salmon farming.

Michaelia Cash’s reactions stole the show for me. pic.twitter.com/wxzIILs8tH

— Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) March 26, 2025