Στρατηγική ετοιμότητα της Κομισιόν για πολέμους και λοιμούς: Να έχετε προμήθειες 72 ωρών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως αντιμετωπίζει πρωτοφανείς απειλές – από γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, κινδύνους κυβερνοασφάλειας και χειραγώγησης πληροφοριών, έως την κλιματική αλλαγή και τους αυξανόμενους κινδύνους φυσικών κινδύνων. Για να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προβλέπει, να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απειλές, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της Ένωσης για την ετοιμότητα.

Η στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής και στρατιωτικής ετοιμότητας και γενικότερης ετοιμότητας της ΕΕ για μελλοντικές κρίσεις, ώστε όλοι οι φορείς να είναι έτοιμοι και ικανοί να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, εάν χρειαστεί.

Σκοπός είναι η στρατηγική να βοηθήσει τις εθνικές προσπάθειες ετοιμότητας με την ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων στρατηγικών και με την προώθηση μιας κουλτούρας ανθεκτικότητας μέσω της δέσμευσης όλων των επιπέδων της κοινωνίας.

Η Κομισιόν διευκρινίζει στο πλαίσιο του νέου σχεδίου στρατηγικής ετοιμότητας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EU Preparedness Union Strategy) ότι η EE προετοιμάζεται για κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις περιλαμβανομένης της περίπτωσης ένοπλης επίθεσης κατά χωρών του ευρωπαϊκού μπλοκ.

From wildfires to cyber attacks on critical infrastructure – new realities demand new preparedness.

Our citizens, our Member States, and our businesses need the right tools both to prevent crises and to react swiftly when a disaster hits.

This is the Preparedness Union ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025