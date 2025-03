Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drone σε λιμάνι με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την αναστολή των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα και εναντίον των ενεργειακών υποδομών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πότε και πώς θα τεθούν σε ισχύ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα θα τεθεί σε ισχύ «αμέσως», ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την άρση των κυρώσεων. Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε επίσης λόγο για το τελευταίο παράδειγμα των τακτικών «χειραγώγησης» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

How Russia behaves in the coming days will reveal a lot—if not everything. If there are air raid alerts again, if there is renewed military activity in the Black Sea, if Russian manipulations and threats continue—then new measures will need to be taken, specifically against… pic.twitter.com/godMMN8d3K

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2025