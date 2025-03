Μάικλ Βαλτς: Αναλαμβάνω την «πλήρη ευθύνη» για την γκάφα με την διαρροή πολεμικών σχεδίων σε δημοσιογράφο

Η δήλωσή του έρχεται μία ημέρα αφότου ο αρχισυντάκτης του Atlantic Τζέφρι Γκόλντμπεργκ αποκάλυψε ότι προστέθηκε, κατά λάθος, σε μια ομαδική συνομιλία μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων- ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο- στην εφαρμογή Signal. Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η προετοιμασία αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Είναι ντροπιαστικό, ναι», είπε μιλώντας στο Fox News το βράδυ της Τρίτης. «Κάναμε ένα λάθος, προχωράμε μπροστά και θα συνεχίσουμε να φέρνουμε καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν τον Πρόεδρο».

“It’s embarrassing, yes. We’re going to get to the bottom of it.”

National Security Advisor Mike Waltz addresses the group chat where Trump officials accidentally texted a journalist about military strikes. pic.twitter.com/P6t0oyUA8S

— Fox News (@FoxNews) March 26, 2025