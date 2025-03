Τραμπ: «Σφάλμα χωρίς σοβαρές συνέπειες» η γκάφα με την αποκάλυψη των απόρρητων στρατιωτικών σχεδίων

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η προσθήκη ενός δημοσιογράφου σε μια εμπιστευτική ομάδα συνομιλιών ήταν «το μοναδικό σφάλμα σε διάστημα δύο μηνών και εντέλει αποδείχθηκε ότι δεν είχε σοβαρές συνέπειες».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο Μάικλ Γουόλτς, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, «πήρε ένα μάθημα», με αυτό το λάθος.

Ο Μάικλ Γουόλτς «πήρε ένα μάθημα και είναι ένας καλός άνδρας», επισήμανε ο Τραμπ, στις δηλώσεις του στο NBC, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε «έναν από τους υπαλλήλους» του συμβούλου του.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την εκτίμηση ότι καμία εμπιστευτική πληροφορία δεν αποκαλύφθηκε κατά την κατά λάθος κοινοποίηση ενός σχεδίου πληγμάτων εναντίον των Χούθι της Υεμένης σε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο.

«Κανένα «σχέδιο πολέμου» δεν συζητήθηκε» και «καμία απόρρητη πληροφορία δεν εστάλη στη συνομιλία» έγραψε στο Χ η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

As I said yesterday, the President continues to have confidence in his national security team, including Mike Waltz.

Stories claiming otherwise are driven by anonymous sources who clearly do not speak to the President, and written by reporters who are thirsty for a “scoop.” https://t.co/xS8xGXpfJc

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 25, 2025