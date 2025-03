Εμότζι, προσευχές και φουσκωμένα μπράτσα: Όσα μάθαμε από τη διαρροή μηνυμάτων του επιτελείου Τραμπ

Δεν επρόκειτο όμως για μια τυχαία ομάδα. Σε αυτή συμμετείχε υπήρχε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Γουόλτς.

Το θέμα της συζήτησης και του συντονισμού μέσω της ομάδας ήταν ένα: η αμερικανική επίθεση στους Χούθι, την παραστρατιωτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Τα μηνύματα που έφτασαν στον Γκόλντμπεργκ, βάσει όσων ο ίδιος αποκάλυψε, περείχαν

Ολα αυτά μόλις δύο ώρες πριν από την έκρηξη των βομβών.

Από την κατά λάθος διαρροή μάθαμε όμως και μερικά άλλα πράγματα:

Όσον αφορά αυτή καθ’ αυτή τη στρατιωτική δράση ο Βανς γράφει: «Νομίζω ότι κάνουμε λάθος».

Ο αντιπρόεδρος θεωρεί ότι το χτύπημα στους Χούθι (που επιτίθενται σε πλοία σκάφη στη Διώρυγα του Σουέζ) εξυπηρετεί περισσότερα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα παρά εκείνα των ΗΠΑ, επειδή η Ευρώπη διεξάγει εμπόριο μέσω της διώρυγας.

Ο Βανς προσθέτει ότι Τραμπ αγνοεί ότι μια τέτοια κίνηση των ΗΠΑ μπορεί εν τέλει να βοηθά την Ευρώπη.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος γνωρίζει πόσο ασυνεπές είναι αυτό με το μήνυμά του για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή», γράφει ο Βανς. «Και υπάρχει επιπλέον ο κίνδυνος να δούμε από μια μέτρια έως σοβαρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου».

Αργότερα ο εκπρόσωπος του Τζέι Ντι Βανς, διένειμε δήλωση στην οποάι υπογράμμιζε ότι Τραμπ και Βανς είχαν «συνομιλίες επί του θέματος και συμφωνούν πλήρως»….

Τα επιχειρήματα που συνηγορούσαν στο να χτυπήσουν οι ΗΠΑ τους Χούθι, δεν φάνηκε να πείθουν τον Βανς. Ο οποίος λέει στον υπουργό Άμυνας Χέγκσεθ: «Αν πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνουμε, πάμε να το κάνουμε. Απλώς μισώ να διασώσουμε ξανά την Ευρώπη».

Και ο Χέγκσεθ ανταποδίδει:

«Συμμερίζομαι πλήρως την απέχθειά σου για τους ευρωπαίους τζαμπατζήδες. Είναι αξιοθρήνητο».

Ένα άλλο μέλος της ομάδας, που προσδιορίζεται απλά ως «SM» εισηγείται στον ίδιο διάλογο, ότι μετά το χτύπημα, οι ΗΠΑ θα πρέπει «να καταστήσουν σαφές στην Αίγυπτο και την Ευρώπη τι περιμένουμε σε αντάλλαγμα».

«Αν η Ευρώπη δεν μας ξεπληρώσει, τι νόημα έχει;» ρωτάει και συνεχίζει:

«Εάν οι ΗΠΑ αποκαταστήσουν επιτυχώς την ελευθερία πλοήγησης με μεγάλο κόστος, πρέπει, σε αντάλλαγμα, να αποκομίσουμε κάποιο περαιτέρω οικονομικό κέρδος».

O επικεφαλής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τρία emoji μετά το χτύπημα: μια γροθιά, μια αμερικανική σημαία και μια φλόγα».

Ο ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ ήταν λιγότερο φειδωλός: Απάντησε με 5 emoji: δύο χέρια που προσεύχονται, ένα φουσκωμένο μπράτσο ως σύμβολο ισχύος, και όχι μία αλλά δύο αμερικανικές σημαίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς εξέφρασαν μηνύματα υποστήριξης.

«Θα πω μια προσευχή για τη νίκη», είπε ο Βανς καθώς οι πληροφορίες για την εξέλιξη των πληγμάτων έφταναν στο αρχηγείο.

Και δύο από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πρόσθεσαν emoji προσευχής

Στις ανησυχίες του Βανς ότι το χτύπημα στους Χούθι μπορεί να θεωρηθεί ως ενέργεια που αντίκειται στις θέσεις Τραμπ έναντι της Ευρώπης, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αντέτεινε:

«Αντιπρόεδρε: Κατανοώ τις ανησυχίες σας, και υποστηρίζω πλήρως να το θέσετε στον Πρόεδρο. Είναι σημαντικές σκέψεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν (οικονομία, ειρήνη στην Ουκρανία, Γάζα, κ.λπ.).

«Νομίζω ότι η επικοινωνία θα είναι δύσκολη υπόθεση: (Διότι) κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι Χούθι. Γι’ αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στα εξής: 1) O Μπάιντεν απέτυχε 2) Το Ιράν τους χρηματοδοτεί.

Ο Γκόλντμπεργκ, ο δημοσιογράφος του Atlantic που κατέστη κοινωνός της αθέλητης διαρροής περιέγραψε και τον τρόπο που έγινε μέλος της ομάδας:

Senior Trump administration officials used the commercial messaging app Signal to debate the pros and cons of launching military strikes against the Houthis in Yemen and accidentally invited… pic.twitter.com/FZHJowlcTM

Πάντως, όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα για το όλο περιστατικό, ο Τραμπ αρχικά είπε ότι δεν ήξερε τίποτα.

Αργότερα χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σφάλμα (…) χωρίς σοβαρές συνέπειες».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η προσθήκη ενός δημοσιογράφου σε μια εμπιστευτική ομάδα συνομιλιών ήταν «το μοναδικό σφάλμα σε διάστημα δύο μηνών και εντέλει αποδείχθηκε ότι δεν είχε σοβαρές συνέπειες».

Trump on his cabinet members using Signal to text war plans to a reporter: “I don’t know anything about it. I’m not a big fan of The Atlantic. To be it’s a magazine that’s going out of business. But I know nothing about it. You’re saying that they had what?” pic.twitter.com/cBl0g40tsm

— Aaron Rupar (@atrupar) March 24, 2025