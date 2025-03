Δυτική Όχθη: Ακτιβιστές καταγγέλουν λιντσάρισμα του σκηνοθέτη του No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ από εποίκους – Αγνοείται η τύχη του

Σύμφωνα με καταγγελίες Παλαιστινίων, ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν στον Χαμντάν Μπαλάλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τη Δευτέρα.

Ο σκηνοθέτης στη συνέχεια συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό, δήλωσαν ακτιβιστές που βρίσκονταν στο σημείο.

Δεκάδες έποικοι επιτέθηκαν στο παλαιστινιακό χωριό Μασαφέρ Γιάτα, καταστρέφοντας περιουσίες, ανέφερε η ομάδα ακτιβιστών Center for Jewish Nonviolence.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν στο χωριό Σουσίγια, στη νότια Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, σύμφωνα με το Center for Jewish Nonviolence, μη κυβερνητική οργάνωση που εναντιώνεται στην κατοχή, μέλη της οποίας βρίσκονταν επιτόπου και τράβηξαν βίντεο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως επαληθεύει τα γεγονότα.

Σε ανακοίνωσή του αργότερα, ανέφερε πως τρεις παλαιστίνιοι «ύποπτοι» και ισραηλινός πολίτης συνελήφθησαν, διαψεύδοντας πως μέλη του συνέλαβαν κάποιον «μέσα σε ασθενοφόρο». Αναφέρθηκε σε «παλαιστίνιους τρομοκράτες» που «πέταγαν πέτρες» εναντίον «ισραηλινών πολιτών» και αυτοκινήτων με αντάλλαγμα να ξεσπάσει «συμπλοκή». Συμπλήρωσε πως τραυματίστηκε ισραηλινός πολίτης.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.

