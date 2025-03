FBI: Ξεκινά ομάδα εργασίας για τις επιθέσεις με στόχο την Tesla

Η ανακοίνωση της ειδικής ομάδας έγινε λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό πολλαπλών εμπρηστικών μηχανισμών σε εκθεσιακό χώρο της Tesla στο Όστιν του Τέξας, την πόλη όπου έχει την έδρα της η εταιρεία.

Το περιστατικό ήταν το τελευταίο σε μια σειρά επιθέσεων και βανδαλισμών σε ιδιοκτησίες της Tesla που σχετίζονται με την ομάδα DOGE του διευθύνοντος συμβούλου Μασκ, η οποία έχει εμπλακεί σε μια ευρεία προσπάθεια να περικόψει δραστικά τις δαπάνες και το προσωπικό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Την είδηση για την ομάδα εργασίας μετέδωσε η New York Post.

«Μπορώ να το επιβεβαιώσω», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του FBI Μπεν Γουίλιαμσον σε απάντηση στο δημοσίευμα της Post.

«Το FBI έχει ξεκινήσει μια ειδική ομάδα εργασίας σε συνεργασία με την ATF για τον συντονισμό της ερευνητικής δραστηριότητας και την πάταξη των βίαιων επιθέσεων της Tesla. Περισσότερα θα ακολουθήσουν».

Can confirm: The FBI has launched a Task Force in conjunction with ATF to coordinate investigative activity and crack down on violent Tesla attacks. More to come. https://t.co/W9N3KVS5c2

— Ben Williamson (@_WilliamsonBen) March 24, 2025