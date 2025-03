Ισραήλ: Ο IDF λέει ότι πύραυλος των Χούθι αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα εκτός εθνικού εναέριου χώρου

Ο IDF τονίζει ότι ο πύραυλος καταρρίφθηκε πριν περάσει τα σύνορα της χώρας. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει σκάγια να πέφτουν μετά την αναχαίτιση.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από την επίθεση.

Σειρήνες είχαν ηχήσει στο κεντρικό Ισραήλ και σε αρκετές κοινότητες κοντά στην Ιερουσαλήμ.

Σημειώνεται ότι ήταν η έκτη επίθεση των Χούθι προς το Ισραήλ από την περασμένη εβδομάδα.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 24, 2025