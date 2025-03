Χαμάς: Το νέο βίντεο -πίεσης στο Ισραήλ- με δύο Ισραηλινούς ομήρους

Σε αυτό εμφανίζονται οι δύο άνδρες να κάθονται και να μιλούν στα εβραϊκά σε έναν από τους ομήρους που έχει ήδη απελευθερωθεί, ζητώντας του να μιλήσει για τις εμπειρίες του υπό ομηρεία για να επισπευστεί και η δική τους απελευθέρωση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι οι δύο όμηροι είναι οι Ελκάνα Μποχμπότ και Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα, που απήχθησαν και οι δύο ενώ βρίσκονταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά την ημέρα της φονικής επίθεσης μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες μιλούν στο βίντεο για τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη Τρίτη.

israeli hostages speak out about how humanely they’ve been treated in captivity.

israel want to silence their voices to spread more lies! Listen for yourselves.

pic.twitter.com/1xNIAjdG4h

— JonnyUtd (@Fx1Jonny) March 24, 2025