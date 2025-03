Είναι γκέι ακτιβιστής, influencer και έχει μία αποστολή: Να οδηγήσει τον Τζέι Ντι Βανς στην προεδρία το 2028

«Ο πανύψηλος (1,96 μ.), ανοιχτά γκέι ακτιβιστής των Ρεπουμπλικανών, με την καστανή χαίτη, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτή την περίοδο ισορροπεί μεταξύ καμπανιών σε Νιου Τζέρσεϊ, Ουισκόνσιν και Πενσυλβάνια», μας ενημερώνει η Wall Street Journal, σε ένα εκτενές ρεπορτάζ με τον τίτλο: «Η καμπάνια ενός απίθανου ακτιβιστή για να γίνει πρόεδρος ο JD Vance το 2028».

Πρώτος στόχος του Πρέσλερ είναι να κάνει την Πενσυλβάνια «μόνιμα ρεπουμπλικανική». Οι Ρεπουμπλικανοί υπολείπονται των Δημοκρατικών μόλις κατά 180.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, από ένα εκατομμύριο το 2015. Ο Πρέσλερ πιστεύει ότι μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά στοχεύοντας σε περίπου 300.000 κυνηγούς και άλλους που δεν είναι ακόμη στους εκλογικούς καταλόγους. «Θέλω να με θυμούνται ως τον άνθρωπο που έβγαλε την Πενσυλβάνια από το τραπέζι για τους Δημοκρατικούς», λέει στη WSJ. Πάντα ευγενικός, έχει έναν στόχο: να συντρίψει τους Δημοκρατικούς – «με σεβασμό, αγάπη και ειρηνικά».

Την ώρα που η Αμερική εστιάζει στην ταραχώδη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ο Πρέσλερ συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία αδιάκοπα, επεκτείνοντας την επιρροή του κινήματος MAGA.

Brown County, Wisconsin, is spending this beautiful Saturday knocking on doors for Brad Schimel.

Με πάνω από τρία εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρέσλερ διατηρεί τον φρενήρη ρυθμό του παίρνοντας 18 συμπληρώματα διατροφής την ημέρα. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, έχει επισκεφθεί 10 κομητείες του Νιου Τζέρσεϊ για να εγγράψει Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους και τώρα βρίσκεται στο Ουισκόνσιν για να υποστηρίξει έναν συντηρητικό υποψήφιο για το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας, ενόψει των εκλογών της 1ης Απριλίου. Σήμερα, ζει κυρίως μέσα στη μαύρη Chevrolet Suburban.

Ο Πρέσλερ μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και σπούδασε ποινική δικαιοσύνη στο Πανεπιστήμιο George Mason. Το 2014 μετακόμισε στο Τέξας και εργάστηκε στην εκστρατεία εκλογής του Κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.

Υποστήριξε τον Τραμπ το 2016 και έγινε γνωστός το 2019 με την καμπάνια καθαρισμού των αμερικανικών πόλεων από σκουπίδια, την οποία ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τη Βαλτιμόρη «μια μολυσμένη τρύπα για αρουραίους».

Όταν ο Τραμπ έχασε την Πενσυλβάνια το 2020 με 80.000 ψήφους διαφορά, ο Πρέσλερ είδε μια ευκαιρία. Το 2023, ίδρυσε το Early Vote Action, μια πολιτική επιτροπή που εγγράφει ψηφοφόρους και τους δεσμεύει να ψηφίσουν νωρίς. Μέσω αυτής, συγκέντρωσε χιλιάδες εθελοντές που έστειλαν 160.000 κάρτες σε ψηφοφόρους της Πενσυλβάνια. Για να μπορεί να ψηφίσει τον Τραμπ στην πολιτεία, αγόρασε ένα σπίτι βόρεια του Πίτσμπουργκ.

Τώρα, μετά από κάθε ανάρτηση στους 2,2 εκατομμύρια ακολούθους του στο X, τη μοιράζεται και στα Threads, Truth Social, GETTR, Telegram, Facebook, Instagram και TikTok. «Είναι μια διαδικασία», λέει. Ένα πρόσφατο βίντεο όπου χτυπά πόρτες συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο προβολές στις πλατφόρμες.

Met a supporter while getting out the vote in Wisconsin.

I ask all of you to knock on doors — so, I knock on doors.

Please do everything within your power for the next 10 days to elect Brad Schimel. pic.twitter.com/FB6QtAh8nx

— ThePersistence (@ScottPresler) March 23, 2025