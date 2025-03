«Ράπισμα» σε Ερντογάν – 20 εκατ. Τούρκοι ψηφίζουν υπέρ του Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη την Τετάρτη, 19 Μαρτίου, οδηγήθηκε στη φυλακή ταυτόχρονα με πολλούς συγκατηγορούμενούς του, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Footage shows the moment the convoy carrying Ekrem Imamoglu arrive at the Silivri prison in Istanbul on Sunday pic.twitter.com/HWSFr7XTC0

— The New Region (@thenewregion) March 23, 2025