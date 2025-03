Ισραήλ: Ήχησαν οι σειρήνες – Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο από την Υεμένη

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο σε διάφορες περιοχές στο Ισραήλ, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε (από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) πριν διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε η ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.

Millions of Israelis were forced to run to shelter during their commute to work this morning due to a projectile launched from Yemen. pic.twitter.com/YSIE8mlEhz

— Israel Defense Forces (@IDF) March 23, 2025