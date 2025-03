Η Χεζμπολάχ αρνείται «κάθε ανάμειξη» στις εκτοξεύσεις ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ

Με ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ «διέψευσε κάθε ανάμιξη στην εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο» και εκτίμησε πως «οι ισχυρισμοί του ισραηλινού εχθρού εγγράφονται στο πλαίσιο των προσχημάτων προκειμένου να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, που δεν έχουν σταματήσει μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι διενήργησε πλήγματα εναντίον «δεκάδων εκτοξευτών ρουκετών» και ενός κέντρου διοίκησης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, έπειτα από την εκτόξευση ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ.

⭕️The IDF struck dozens of Hezbollah rocket launchers and a command center from which Hezbollah terrorists were operating in southern Lebanon a short while ago.

The rocket fire launched this morning toward the Galilee constitutes a blatant violation of the understandings… pic.twitter.com/jRqphttiXT

— Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2025