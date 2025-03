Αναζωπύρωση στον νότιο Λίβανο: Πλήγματα του ισραηλινού στρατού κατά της Χεζμπολάχ

Όπως έγινε γνωστό, «απαντώντας σε πυρά ρουκετών στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν εντολές στις IDF ((Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) να δράσουν με δύναμη εναντίον δεκάδων τρομοκρατικών στόχων στον Λίβανο».

Λίγο μετά τη δήλωση του Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

⭕️The IDF struck dozens of Hezbollah rocket launchers and a command center from which Hezbollah terrorists were operating in southern Lebanon a short while ago.

The rocket fire launched this morning toward the Galilee constitutes a blatant violation of the understandings… pic.twitter.com/jRqphttiXT

— Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2025