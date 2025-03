Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε 3 ρουκέτες από τον Λίβανο – «Θα απαντήσουμε αναλόγως»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου φέρει την ευθύνη για όποια ρουκέτα εκτοξεύεται από το έδαφός της, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «απαντήσει» αναλόγως.

⭕️ Following the rocket fire from Lebanon this morning, the Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir, conducted a situational assessment.

The IDF will respond severely to the morning’s attack. The State of Lebanon bears responsibility for upholding the agreement.

— Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2025