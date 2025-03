Τουρκία: Επεισόδια στις συγκεντρώσεις σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

| Tens of thousands take to the streets in Istanbul to protest the arrest of Mayor Ekrem Imamoğlu, leader of Turkey’s main opposition. Political tensions continue in the heart of the country.

Για 300.000 διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη έκανε λόγο ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP.

BREAKING: Lawyers are marching in Taksim, chanting, “The defense has not been silenced, it will not be silenced!” The protest comes after the dismissal of the Istanbul Bar Association’s leadership and takes place as mass demonstrations continue across Turkey. pic.twitter.com/vdWgxwclty

— red. (@redstreamnet) March 21, 2025