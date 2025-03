Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο Ιμάμογλου – Σε «νύχτα Δημοκρατίας» με 300.000 διαδηλωτές καλεί η αντιπολίτευση

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη την Τετάρτη ως ύποπτος για διαφθορά και τρομοκρατία.

«Απορρίπτω κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» είπε προς υπεράσπισή του, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Ιμάμογλου, σημαίνoν στέλεχος της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, κλήθηκε να απαντήσει σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου.

Την ίδια στιγμή η Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται για νέα νύχτα διαδηλώσεων καθώς η τουρκική αντιπολίτευση έχει απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια «νύχτα δημοκρατίας» προκειμένου να καταγγείλουν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η συγκέντρωση αυτή γίνεται παρά τις προειδοποιήσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαμήνυσε ότι δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην «τρομοκρατία του δρόμου».

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τον δήμαρχο της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με 300.000 ανθρώπους», είπε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης όπου είχε συγκεντρωθεί το πλήθος των διαδηλωτών, έπειτα από κάλεσμα του CHP.

BREAKING:

The mass-protests in Turkey continue to grow in strength tonight.

This video is from Trabzon on the Black Sea. With 300 000 inhabitants, it’s Turkey’s 18th-largest city.